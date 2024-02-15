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У районі Маріуполя фіксують вороже підкріплення, збільшення особового складу до 5 тисяч осіб - Андрющенко

У районі Маріуполя фіксують вороже підкріплення, збільшення особового складу до 5 тисяч осіб - Андрющенко

Київ • УНН

 • 23469 перегляди

За словами радника мера Маріуполя, підкріплення противника в цьому районі збільшилося на 5 000 осіб, а нові підрозділи були помічені в прибережній частині Маріупольського району.

У районі Маріуполя фіксують фіксують вороже підкріплення - збільшення особового складу до 5 тисяч осіб, повідомив у четвер радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

З його слів, продовжують відзначати військові переміщення ворога.

"Нові підрозділи в приморській частині Маріупольського району відведено на доукомплектування. Переважна більшість новомобілізованих/контрактників. Нова форма, відсутність шевронів та інших знаків ідентифікації. Одночасно відверто "фронтовики". З шевронів зафіксовано зображення кожана. А також незвичні маркування транспорту. З’ясовуємо", - написав Андрющенко у Telegram.

Також, з його слів, "активізувалось накопичення оперативних складів, формування баз стоянки резервних підрозділів на півночі та північному сході Маріупольського району". "Активно розширяється зона базування по лінії с. Водяне - Гранітне - Волноваха. Повний комплект. Важка гусенична техніка, склади БК та поки жива сила. Відверто не на тренування, а в якості резерву", - зазначив він.

"Військові каравани з БК та інженерним наповненням в напрям Бердянську без змін в інтенсивності", - додав Андрющенко.

В цілому можемо говорити про чергове підкріплення як на тренування, так і в резервну частину. В загальній кількості (зокрема самого підкріплення всіх видів) фіксуємо збільшення особового складу до 5 тисяч осіб

- повідомив Андрющенко.

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