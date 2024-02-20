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Під Маріуполем зафіксовано техніку окупантів з новим маркуванням

Під Маріуполем зафіксовано техніку окупантів з новим маркуванням

Київ • УНН

 • 32578 перегляди

Радник мера Маріуполя повідомив про нові ворожі підрозділи та маркування, помічені поблизу міста.

У Маріупольському районі зафіксували велику кількість нових ворожих підрозділів та нові маркування на техніці російських окупантів, повідомив у вівторок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

"Нові маркування на техніці окупантів. У Мангушській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах. Основна відмінність - нові маркування як на вантажівках, так і на малих броньованих авто. Ромб (дві V по суті ) та перегорнута V квадраті", - написав Андрющенко у Telegram.

З його слів, ідеться про підрозділи мотопіхотного спрямування.

У районі Маріуполя фіксують вороже підкріплення, збільшення особового складу до 5 тисяч осіб - Андрющенко15.02.24, 10:00 • 23469 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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