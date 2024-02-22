Силы обороны отбили 31 атаку на Марьинском направлении: Генштаб
Киев • УНН
По данным Генерального штаба, украинские защитники выдержали 81 атаку в четверг, отбив 31 вторжение в Марьинке, а также 50 авиаударов и 80 ракетных обстрелов по войскам и населенным пунктам.
81 бой выстояли украинские защитники в течение четверга. В частности, 31 штурм захватчиков наши защитники отбили на Марьинском направлении. Кроме того, по данным аналитиков из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины оккупанты нанесли 50 авиационных ударов и совершили 80 обстрелов из РСЗО как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 81 боевое столкновение. В общем враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Детали
По данным Генерального штаба на Купянском направлении враг совершил 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка, что на Харьковщине.
На Лиманском направлении наши воины отбили 14 атак россиян. Отмечается, что оккупанты пытались прорвать оборону наших войск у Тернов и Ямполовки Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы Обороны дали отпор врагу 8 раз. Здесь противник пытался улучшить свое тактическое положение вблизи населенных пунктов Андреевка, Богдановка Ивановское, Клищеевка и Торецк.
На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 7 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское.
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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области. Здесь россияне при поддержке авиации шли в наступление с намерением прорвать оборону наших войск 31 раз. Впрочем, без успеха.
На Новопавловском наши защитники отбили 2 атаки врага у Золотой Нивы.
На Запорожском направлении захватчики совершили 4 атаки украинских позиций западнее Вербового и в районе Роботино. Оккупантам вломилось.
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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение четверга россияне дважды безуспешно штурмовали позиции наших войск.
Дополнительно
По данным Генерального штаба в течение суток авиация Сил Обороны поразила 6 российских позиций и уничтожила три зенитных ракетных комплекса противника. А бойцы из подразделений ракетных войск ВСУ поразили две позиции российских армейцев, один логистический хаб захватчиков, две ПВО и одну наземную станцию управления противника.
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Силы обороны отбили 31 атаку на Марьинском направлении: Генштаб
По данным Генерального штаба, украинские защитники выдержали 81 атаку в четверг, отбив 31 вторжение в Марьинке, а также 50 авиаударов и 80 ракетных обстрелов по войскам и населенным пунктам.
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