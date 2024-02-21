Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех пунктах пропуска в ответ на действия польских фермеров.

Об этом сообщил журналисту УНН спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Украинские перевозчики находятся в целом на четырех направлениях - это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская"", - сказал Демченко. По его словам, действия украинских перевозчиков - это мирная акция, демонстрация того, что ситуация на территории Польши - это недостойные поступки в отношении украинских перевозчиков. "Поэтому своим присутствием рядом с границей украинские перевозчики в первую очередь демонстрируют, что в случае продолжения блокировки они готовы заблокировать движение и для грузовых транспортных средств на польской регистрации - отметил Демченко.

На вопрос, блокируют ли сейчас украинские перевозчики движение, Демченко ответил: "У меня нет информации, чтобы там находилось большое количество грузовых транспортных средств на иностранной регистрации в очередях".

Дополнение

20 февраля украинские перевозчики начали мирную акцию в ответ на блокаду поляков.

В Польше митингующие перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и расписали зерно из грузового вагона.

Вице-премьер-министр Кубраков заявлял, что ситуация с блокадой на границе с Польшей может выйти из-под контроля, она становится более серьезной и украинская сторона надеется, что польское правительство в конце концов найдет решение выхода из этой ситуации.