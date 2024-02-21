Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох ПП у відповідь на польську блокаду
Київ • УНН
Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох прикордонних пунктах пропуску у відповідь на блокаду польських фермерів на кордоні.
Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох пунктах пропуску у відповідь на дії польських фермерів.
Про це повідомив журналісту УНН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Українські перевізники знаходяться загалом на чотирьох напрямках – це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Краківець","Шегині", "Рава-Руська"", - сказав Демченко. За його словами, дії українських перевізників - це мирна акція, демонстрація того, що ситуація на території Польщі – це негідні вчинки щодо українських перевізників. "Тому своєю присутністю поряд з кордоном українські перевізники в першу чергу демонструють, що у разі продовження блокування вони готові заблокувати рух й для вантажних транспортних засобів на польській реєстрації
На запитання, чи зараз українські перевізники блокують рух, Демченко відповів: "В мене немає інформації, щоб там знаходилася велика кількість вантажних транспортних засобів на іноземній реєстрації в чергах".
Доповнення
20 лютого українські перевізники розпочали мирну акцію у відповідь на блокаду поляків.
В Польщі мітингувальники перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та розписали зерно з вантажного вагону.
Віце-прем'єр-міністр Кубраков заявляв, що ситуація з блокадою на кордоні з Польщею може вийти з-під контролю, вона стає більш серйозною й українська сторона сподівається, що польський уряд врешті-решт знайдуть рішення виходу з цієї ситуації.