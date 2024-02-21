Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох ПП у відповідь на польську блокаду

Українські перевізники проводять акції протесту на чотирьох пунктах пропуску у відповідь на дії польських фермерів.

Про це повідомив журналісту УНН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Українські перевізники знаходяться загалом на чотирьох напрямках – це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Краківець","Шегині", "Рава-Руська"", - сказав Демченко. За його словами, дії українських перевізників - це мирна акція, демонстрація того, що ситуація на території Польщі – це негідні вчинки щодо українських перевізників. "Тому своєю присутністю поряд з кордоном українські перевізники в першу чергу демонструють, що у разі продовження блокування вони готові заблокувати рух й для вантажних транспортних засобів на польській реєстрації