Украинские дроны-камикадзе совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез": источники сообщили подробности

Украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и ССО совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, атака произошла в ночь на 4 ноября. В ходе операции было задействовано более пяти десятков дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1.

По информации источников, атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, отвечающей за первичную обработку нефти и поврежденной в результате предыдущих атак.

Информация о поражении объекта сообщалась также в ряде российских пабликов. На видео, опубликованных российскими пользователями, видна яркая заря над НПЗ, а также зафиксированы взрывы с последующим пожаром на объекте.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ведущих НПЗ в России, обеспечивает в частности Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Номинальная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.

Предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и т.д.

Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и вражеским ВПК.

Напомним

В ночь на 4 ноября сразу два предприятия в России остановили работу после атаки БПЛА.