В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Украинские дроны-камикадзе совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез": источники сообщили подробности

Киев • УНН

Украинские дроны-камикадзе ГУР МО, ВСУ и ССО атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области рф. Атака более 50 дронов произошла в ночь на 4 ноября во время ремонта ректификационной колонны, поврежденной ранее.

Украинские дроны-камикадзе совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез": источники сообщили подробности

Украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и ССО совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, атака произошла в ночь на 4 ноября. В ходе операции было задействовано более пяти десятков дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1.

По информации источников, атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, отвечающей за первичную обработку нефти и поврежденной в результате предыдущих атак.

Информация о поражении объекта сообщалась также в ряде российских пабликов. На видео, опубликованных российскими пользователями, видна яркая заря над НПЗ, а также зафиксированы взрывы с последующим пожаром на объекте.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ведущих НПЗ в России, обеспечивает в частности Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Номинальная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.

Предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и т.д.

Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и вражеским ВПК.

Напомним

В ночь на 4 ноября сразу два предприятия в России остановили работу после атаки БПЛА.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины