Українські дрони-камікадзе здійснили наліт на НПЗ “Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез”: джерела повідомили подробиці

17:53 • 360 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3414 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11355 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22911 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23447 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17880 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17641 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15038 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20999 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47097 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Рубрики
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми4 листопада, 08:57 • 5662 перегляди
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозруPhoto4 листопада, 09:03 • 7118 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 12360 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20677 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16495 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22900 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16586 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23435 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47093 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 44251 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2616 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20768 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34445 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30137 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34214 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
TikTok

Українські дрони-камікадзе здійснили наліт на НПЗ “Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез”: джерела повідомили подробиці

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Українські дрони-камікадзе ГУР МО, ЗСУ та ССО атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" у м. Кстово Ніжегородської області рф. Атака понад 50 дронів сталася в ніч на 4 листопада під час ремонту ректифікаційної колони, пошкодженої раніше.

Українські дрони-камікадзе здійснили наліт на НПЗ “Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез”: джерела повідомили подробиці

Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів ГУР МО, Збройних Сил та ССО здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" в м. Кстово Ніжегородської області рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, атака відбулася в ніч на 4 листопада. Під час операції було задіяно понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1.

За інформацією джерел, атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Інформація про ураження обʼєкта повідомлялася також в низці російських пабліків. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву над НПЗ, а також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на обʼєкті.

"Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" є одним з провідних НПЗ на росії, забезпечує зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо.

Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим ВПК.

Нагадаємо

У ніч на 4 листопада одразу два підприємства в росії зупинили роботу після атаки БПЛА.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України