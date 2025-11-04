Українські дрони-камікадзе здійснили наліт на НПЗ “Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез”: джерела повідомили подробиці
Українські дрони-камікадзе ГУР МО, ЗСУ та ССО атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" у м. Кстово Ніжегородської області рф. Атака понад 50 дронів сталася в ніч на 4 листопада під час ремонту ректифікаційної колони, пошкодженої раніше.
Деталі
Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, атака відбулася в ніч на 4 листопада. Під час операції було задіяно понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1.
За інформацією джерел, атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.
Інформація про ураження обʼєкта повідомлялася також в низці російських пабліків. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву над НПЗ, а також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на обʼєкті.
"Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" є одним з провідних НПЗ на росії, забезпечує зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.
Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо.
Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим ВПК.
У ніч на 4 листопада одразу два підприємства в росії зупинили роботу після атаки БПЛА.