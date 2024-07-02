В Польше, в городе Быдгощ, во время учений НАТО CWIX24 украинская боевая система DELTA успешно прошла интеграцию с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ. Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве проинформировали, что учения, которые проходили в двух частях - Pink Enclave (секретная) и Green Enclave (несекретная) - позволили украинской команде впервые работать в роли хаба для сбора и обработки данных.

При этом система DELTA обеспечивала сбор, обновление и дополнение информации, в частности, данных о расположении собственных сил и дружественных подразделений, которые затем передавались на польскую систему TOPAZ. Это способствовало созданию полного понимания ситуации на поле боя, а также продемонстрировало способность DELTA к безопасной передаче данных с ограниченным доступом.

"В итоге украинская система успешно справилась с задачей и подтвердила совместимость со многими другими системами НАТО. В этом году команда системы DELTA успешно протестировала 5 различных стандартов совместимости и прошла все тесты успешно", - сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Работу украинской ситемы DELTA отдельно презентовали для верховного главнокомандующего НАТО по вопросам цифровой трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба развития возможностей Альянса по вопросам цифровой трансформации вице-адмирала Джеффри В. Хьюза.

В Минобороны назвали сроки интеграции в Delta дронов для планирования работы операторов