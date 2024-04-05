В Минобороны назвали сроки интеграции в Delta дронов для планирования работы операторов

Вскоре ожидается интеграция в систему ситуационной осведомленности Delta ("Дельта") различных типов дронов и инструментов для планирования работы операторов. Об этом в интервью АрмияInform рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Как сообщается, это, в частности, позволит военным видеть, где свои дроны, уменьшит потери от дружественного огня и повысить эффективность применения беспилотников.

Модуль уже готов, полностью разработан, презентован Вооруженным силам Украины. Думаю, что в течение нескольких месяцев мы сможем ввести этот модуль. И это тоже будет квантовый скачок для нас - сказала Черногоренко.

Она подчеркнула, что приоритетная задача ее команды - максимально насыщать через интеграцию эту систему.

"Мы включаем туда воздушную ситуационную осведомленность и морскую, наземную и все разведданные, которые можем раздобыть из любых доступных нам источников. Что касается развития продукта, то мы стараемся и будем делать стопроцентное внедрение, разворачивать систему во всех Вооруженных силах Украины и позже расскажем об этом более подробно", - подчеркнула Черногоренко.

Дополнение

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что внедрение системы Delta в Силах обороны позволит военным в режиме онлайн видеть поле боя с расположением вражеских сил.