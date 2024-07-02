Українська система ДЕЛЬТА успішно інтегрована з польською TOPAZ на навчаннях НАТО
Київ • УНН
Під час навчань НАТО CWIX24 у Польщі українська бойова система ДЕЛЬТА була успішно інтегрована з польською системою управління вогнем артилерії TOPAZ, продемонструвавши свою здатність безпечно передавати дані та забезпечувати взаємосумісність з системами НАТО.
У Польщі, у місті Бидгощ, під час навчань НАТО CWIX24 українська бойова система DELTA успішно пройшла інтеграцію з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ. Про це повідомили у Міноборони України, передає УНН.
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У відомстві поінформували, що навчання, які проходили у двох частинах — Pink Enclave (секретна) та Green Enclave (несекретна) — дозволили українській команді вперше працювати в ролі хабу для збору та обробки даних.
При цьому система DELTA забезпечувала збір, оновлення та доповнення інформації, зокрема, даних про розташування власних сил і дружніх підрозділів, які потім передавались на польську систему TOPAZ. Це сприяло створенню повного розуміння ситуації на полі бою, а також продемонструвало здатність DELTA до безпечної передачі даних з обмеженим доступом.
"У підсумку українська система успішно впоралася із завданням та підтвердила сумісність з багатьма іншими системами НАТО. Цього року команда системи DELTA успішно протестувала 5 різних стандартів взаємосумісності та пройшла всі тести успішно", — сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Роботу української ситеми DELTA окремо презентували для верховного головнокомандувача НАТО з питань цифрової трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу розвитку спроможностей Альянсу з питань цифрової трансформації віцеадмірала Джеффрі В. Г'юза.
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