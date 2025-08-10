Украинская ПВО уничтожила 70 вражеских БПЛА и дронов-имитаторов за ночь - Воздушные силы
Киев • УНН
В ночь на 10 августа враг атаковал Украину 100 ударными БПЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны сбили 70 вражеских целей, зафиксировано попадание 30 БПЛА в прифронтовых регионах.
В ночь на 10 августа (с 23.00 9 августа) противник атаковал 100 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.
Детали
Отмечается, что враг бил с таких направлений: Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны
В Воздушных силах уточнили, что зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
