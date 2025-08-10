$41.460.00
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 33672 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 107511 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 88204 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 263307 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 149653 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 323028 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 297203 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106595 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149229 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79304 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Украинская ПВО уничтожила 70 вражеских БПЛА и дронов-имитаторов за ночь - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

В ночь на 10 августа враг атаковал Украину 100 ударными БПЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны сбили 70 вражеских целей, зафиксировано попадание 30 БПЛА в прифронтовых регионах.

Украинская ПВО уничтожила 70 вражеских БПЛА и дронов-имитаторов за ночь - Воздушные силы

В ночь на 10 августа (с 23.00 9 августа) противник атаковал 100 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Детали

Отмечается, что враг бил с таких направлений: Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах уточнили, что зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

россияне атаковали маршрутку в пригороде Херсона: есть погибшие и раненые09.08.25, 09:55 • 2966 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым