Українська ППО знищила 70 ворожих БпЛА та дронів-імітаторів за ніч - Повітряні сили
Київ • УНН
У ніч на 10 серпня ворог атакував Україну 100 ударними БпЛА та дронами-імітаторами. Сили оборони збили 70 ворожих цілей, зафіксовано влучання 30 БпЛА у прифронтових регіонах.
У ніч на 10 серпня (із 23.00 9 серпня) противник атакував 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
Деталі
Зазначається, що ворог бив із таких напрямків: шаталово, курськ, приморсько-ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни
У Повітряних силах уточнили, що зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
