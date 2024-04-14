Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе

В ночь на 14 апреля Воздушные Силы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили все 10 "шахедов", которыми Россия атаковала Украину. Как передает УНН, об этом Командование Воздушных сил ВСУ сообщает.

Детали

В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области - РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донецкой области говорится в сообщении.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины ликвидировали все "шахеты" на Харьковщине.

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