Украине нечем сбивать баллистику, у нас острый дефицит – советник министра обороны

Украина сталкивается с острым дефицитом ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, однако эта проблема носит глобальный характер. Из-за нестабильной ситуации с безопасностью многие страны не спешат передавать свои запасы, готовясь к потенциальным угрозам. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.

По его словам, сегодня самой большой проблемой для Украины остается нехватка ракет для перехвата баллистических целей.

Для нас очень болезненная проблема – баллистика. У нас нет достаточного количества ракет, чтобы эффективно работать по баллистическим целям. Но эта проблема есть не только у Украины – сейчас дефицит ракет Patriot ощущается во всем мире. Мы уже законтрактовали значительное количество этих ракет на будущий период, а также обращаемся к партнерам по НАТО с просьбой временно передать нам ракеты в долг. Мы готовы их вернуть