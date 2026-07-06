Украине нечем сбивать баллистику, у нас острый дефицит – советник министра обороны
Киев • УНН
Украина сталкивается с острым дефицитом ракет-перехватчиков для Patriot, что является глобальной проблемой. Советник министра обороны заявил, что союзники неохотно передают запасы из-за нестабильной безопасности в Европе.
Украина сталкивается с острым дефицитом ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, однако эта проблема носит глобальный характер. Из-за нестабильной ситуации с безопасностью многие страны не спешат передавать свои запасы, готовясь к потенциальным угрозам. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.
По его словам, сегодня самой большой проблемой для Украины остается нехватка ракет для перехвата баллистических целей.
Для нас очень болезненная проблема – баллистика. У нас нет достаточного количества ракет, чтобы эффективно работать по баллистическим целям. Но эта проблема есть не только у Украины – сейчас дефицит ракет Patriot ощущается во всем мире. Мы уже законтрактовали значительное количество этих ракет на будущий период, а также обращаемся к партнерам по НАТО с просьбой временно передать нам ракеты в долг. Мы готовы их вернуть
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В то же время он пояснил, что союзники неохотно расстаются со своими запасами из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.
Все видят, что ситуация в мире остается нестабильной. Звучат заявления о возможных угрозах Польше или странам Балтии. Именно поэтому многие государства стараются сохранять свои запасы Patriot, ведь никто не знает, что будет дальше. Россия остается очень агрессивным соседом, и это угроза для всех стран, которые имеют с ней общую границу. Даже Германия говорит о необходимости готовиться к возможным будущим действиям России. Никто не понимает, что дальше в голове у Путина
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Напомним
Как сообщили в Воздушных силах, рф атаковала 68 ракетами, в том числе 6-ю типа "Циркон" и 23 баллистическими, и 351 дроном, обезврежено 37 ракет, без "Цирконов" и баллистики, и 326 беспилотников.