Число погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 15
Киев • УНН
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что число погибших возросло до 15. Спасатели обнаружили тело женщины в Подольском районе.
Число погибших в результате российской атаки на столицу возросло до 15. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
К сожалению, число погибших в результате российской атаки возросло до 15. Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших
Добавим
Как сообщили в ГСЧС, еще одно тело обнаружили спасатели в Подольском районе Киева. Работы продолжаются.
В Воздушных силах предупредили украинцев о возможном новом массированном ударе рф06.07.26, 11:33 • 38581 просмотр
Напомним
Как сообщили в Воздушных силах, рф атаковала 68 ракетами, в том числе 6-ю типа "Циркон" и 23 баллистическими, и 351 дроном, обезврежено 37 ракет, без "Цирконов" и баллистики, и 326 беспилотников.