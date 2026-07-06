В Воздушных силах предупредили украинцев о возможном новом массированном ударе рф

Российские военные могут повторить массированные удары баллистикой по Киеву или атаковать ими украинские регионы в ближайшее время. Противник обладает достаточной материально-технической базой, чтобы сейчас позволить себе такую тактику, заявил 6 июля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Детали

Спикер ВС Украины призвал сограждан быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"У России есть ресурс нанести новый массированный удар по Украине хоть завтра, поэтому нужно быть осторожными", - сказал Игнат.

Он пояснил, что возможности российской армии не безграничны. Но сейчас они могут позволить себе регулярно атаковать Украину с определенной периодичностью.

"Вы видите, периодичность в среднем - раз в 10 дней. Если в среднем считать. Могут увеличить они период и нанести удары даже на следующий день", - детализировал спикер ВС Украины.

Говоря с представителями СМИ о ракетно-дроновом ударе, который военные ВС РФ нанесли по Киеву ночью 6 июля, Юрий Игнат отметил, что для перехвата баллистики Украине в первую очередь нужны ракеты к системам Patriot, с этим есть серьезный дефицит.

"Чтобы сбивать баллистические ракеты — надо иметь чем их сбивать. Систем достаточно. Нужно постоянное снабжение ракет. У нас серьезный дефицит ракет-перехватчиков", — акцентировал он.

Спикер ВС пояснил, что россияне пользуются именно этим дефицитом и делают ставку на баллистику, потому что сбить такие цели значительно сложнее, чем крылатые ракеты или дроны.

Слова Юрия Игната фактически подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не по российской баллистике. И причина – именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков", - сказал Зеленский.

О потребности Киева в ракетах-перехватчиках украинский лидер говорил еще на прошлой неделе во время своего официального визита в Ирландию. Тогда он прямо во время пресс-конференции предупредил соотечественников о вероятном мощном ударе ВС РФ, призвал позаботиться о безопасности и срочно вернулся в Украину, отменив продолжение визита.

Что известно об атаке ВС РФ на Киев 6 июля 2026 года

Массированный российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек, в Вишневом из-за угрозы повторной детонации уже эвакуировали более 500 человек, идет обследование поврежденных домов, на местах обстрелов задействовали роботизированную технику и авиацию.

Силы ПВО не смогли сбить ни одной баллистической ракеты, которыми враг атаковал.

В результате в столице повреждения получили около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. 5 человек погибли, более 30 - пострадали. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. Здесь атака унесла жизни 6 жителей. Среди 28 спасенных людей - двое 4-летних детей.

Вторник, 7 июля, в столице Украины объявили днем траура по погибшим взрослым и детям.