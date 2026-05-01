Украина видит путь к поставкам японского оружия после смягчения Токио правил экспорта

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Смягчение правил экспорта в Японии позволяет начать переговоры о поставках военного оборудования. Украина также предлагает совместное производство ПВО и дронов.

Украина видит путь к поставкам японского оружия после смягчения Токио правил экспорта

Смягчение Японией правил экспорта оружия открывает путь к переговорам, которые в будущем могут привести к поставкам Токио военного оборудования для оказания помощи Украине в противостоянии российскому вторжению, заявил агентству Reuters посол Киева в Японии Юрий Лутовинов, пишет УНН.

Это позволяет нам вести переговоры. Теоретически, это очень большой шаг вперед

- сказал посол.

Хотя пересмотр правил сохраняет контроль над экспортом в зоны конфликтов, он допускает исключения, которые служат интересам безопасности Токио, - оговорка, которой, как пишет издание, Киев надеется воспользоваться.

Япония ослабила правила экспорта оружия, отходя от послевоенного пацифизма21.04.26, 10:40 • 3853 просмотра

Япония связывает судьбу Украины со своей собственной безопасностью, поскольку сталкивается с растущей военной мощью Китая. Учитывая, что японская территория тянется на расстояние до 110 км от Тайваня, Токио опасается, что любая попытка Пекина захватить остров может втянуть его в конфликт.

"Если Украина падет, это вызовет большой эффект домино, - сказал посол Лутовинов. - Вот почему Индо-Тихоокеанский регион и европейский континент неразделимы с точки зрения нашей безопасности".

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити публично не давала никаких указаний на то, что она поддержит экспорт вооружений в Украину. В ноябре она заявила Президенту Владимиру Зеленскому, что "Япония поддерживает Украину" и поддерживает ее "усилия по достижению справедливого и прочного мира" как можно скорее, говорится в сообщении ее канцелярии о телефонном разговоре.

Как и другие страны, заинтересованные в японской военной технике, Украине необходимо заключить с Токио соглашение о передаче технологий в области обороны и техники. Япония заключила такие соглашения с 18 странами, включая Германию, Австралию, Филиппины и Вьетнам.

Лутовинов заявил, что Украина действует осторожно из-за деликатности вопроса экспорта оборонной продукции в Японии.

В более краткосрочной перспективе, по его словам, Токио мог бы помочь финансировать разработку Киевом системы противовоздушной обороны, которая снизила бы его зависимость от американских ракет Patriot, дефицит которых постоянно растет.

"У нас есть все необходимые промышленные мощности для производства. Но нам нужны инвестиции. Нам нужны средства", - сказал он.

Также ведутся обсуждения о том, может ли Япония внести свой вклад в инициативу НАТО PURL, программу, которая финансирует закупку оборудования американского производства для Украины, сказал Лутовинов.

"Каждая страна может участвовать в этом механизме, соблюдая свою собственную правовую базу. Это может быть и нелетальное оружие", - сказал Лутовинов.

Японские фирмы могли бы помочь Украине диверсифицировать источники электроники и микрокомпонентов, необходимые тысячам беспилотников, развернутых на передовой, заявил он. 

Администрация Такаити планирует в этом году представить оборонную стратегию и план военных закупок, которые, как ожидается, будут предусматривать значительное увеличение количества беспилотников воздушного, морского и наземного базирования, подобных тем, которые Украина использовала для отражения российских атак.

"Мы не та страна, которая просто просит. Мы та страна, которая также собирается предоставлять, - сказал Лутовинов. - Если мы объединим японские технологии и украинский опыт, получится продукт высшего класса".

