Украина вернула тела 757 погибших защитников
Киев • УНН
В Украину вернули тела 757 павших военных.
Украина вернула тела 757 павших военных, большинство из которых - с Донецкого направления, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших защитников", - сообщили в Коордштабе.
Как указано, среди возвращенных "на щите" защитников:
- 451 с Донецкого направления;
- 71 с Бахмутского направления;
- 51 с Угледарского направления;
- 13 с Луганского направления;
- 137 с Запорожского направления;
- из моргов на территории рф возвращено 34 погибших.
В Коордштабе в частности выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.
"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - указано в сообщении.
Украина вернула тела 503 погибших защитников: откуда их удалось забрать20.12.24, 13:00 • 19572 просмотра