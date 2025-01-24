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Украина вернула тела 757 погибших защитников

Украина вернула тела 757 погибших защитников

Киев  •  УНН

 • 13238 просмотра

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В Украину вернули тела 757 павших военных.

Украина вернула тела 757 павших военных, большинство из которых - с Донецкого направления, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших защитников", - сообщили в Коордштабе.

Как указано, среди возвращенных "на щите" защитников:

- 451 с Донецкого направления;

- 71 с Бахмутского направления;

- 51 с Угледарского направления;

- 13 с Луганского направления;

- 137 с Запорожского направления;

- из моргов на территории рф возвращено 34 погибших.

В Коордштабе в частности выразили благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - указано в сообщении.

Украина вернула тела 503 погибших защитников: откуда их удалось забрать20.12.24, 13:00 • 19572 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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