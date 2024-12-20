Украина вернула тела 503 погибших защитников: откуда их удалось забрать
Киев • УНН
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 503 тел погибших украинских защитников. Процесс передачи состоялся в пятницу.
В Украину вернули тела 503 погибших украинских бойцов, сообщили в пятницу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.
Детали
Как сообщается, из числа возвращенных погибших Защитников Украины:
- 403 с Донецкого направления;
- 12 с Луганского направления;
- 57 с Запорожского направления;
- из моргов на территории рф возвращено 31 погибший.
Отмечается, что совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.
Дополнение
Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг российскую дезинформацию об отказе Украины от обмена пленными. Украина готова к обмену и создала медкомиссию, в то время как террористическая страна игнорирует инициативы.