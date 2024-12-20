Украина вернула тела 503 погибших защитников: откуда их удалось забрать

В Украину вернули тела 503 погибших украинских бойцов, сообщили в пятницу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Детали

Как сообщается, из числа возвращенных погибших Защитников Украины:

- 403 с Донецкого направления;

- 12 с Луганского направления;

- 57 с Запорожского направления;

- из моргов на территории рф возвращено 31 погибший.

Отмечается, что совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Дополнение

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг российскую дезинформацию об отказе Украины от обмена пленными. Украина готова к обмену и создала медкомиссию, в то время как террористическая страна игнорирует инициативы.