Україна повернула тіла 757 загиблих захисників

Україна повернула тіла 757 полеглих військових, більшість з яких - з Донецького напрямку, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

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"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників", - повідомили в Коордштабі.

Як вказано, серед повернених "на щиті" оборонців:

- 451 з Донецького напрямку;

- ⁠71 з Бахмутського напрямку;

- ⁠51 з Вугледарського напрямку;

- 13 з Луганського напрямку;

- 137 із Запорізького напрямку;

- з моргів на території рф повернено 34 загиблих.

У Коордштабі зокрема висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - вказано у повідомленні.

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