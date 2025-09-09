$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 9616 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 13675 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
07:01 • 14165 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
06:31 • 11252 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 12255 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 19895 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 33171 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 39511 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50 • 27930 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48553 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Украина вернула 14-летнюю девушку после трех лет пребывания в оккупации

Киев • УНН

 • 30 просмотра

14-летнюю девушку, разлученную с матерью более трех с половиной лет, вернули из российской оккупации. Ее дедушке угрожали интернатным воспитанием внучки за попытку отправить ее к матери.

Украина вернула 14-летнюю девушку после трех лет пребывания в оккупации

Украина вернула из российской оккупации 14-летнюю девушку, которая более трех с половиной лет была разлучена с мамой. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Подробности

Ребенка вернули в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Сообщается, что мать девушки накануне полномасштабного вторжения уехала на работу в Киев. Девушка осталась с родным дедушкой в родном городке, который был оккупирован россиянами в первые дни вторжения.

Оккупанты давили на дедушку и девушку: в школе ее заставляли славить диктатора путина и российскую федерацию, а дедушке неоднократно угрожали забрать внучку в интернат, если он попытается отправить ее к матери, на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас девушка не только воссоединилась с мамой, но и получит необходимую помощь.

На Украину с оккупированных территорий удалось вернуть еще одну группу детей - Ермак02.09.25, 15:20 • 4828 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Андрій Єрмак
Украина
Киев