Украина вернула 14-летнюю девушку после трех лет пребывания в оккупации
Киев • УНН
14-летнюю девушку, разлученную с матерью более трех с половиной лет, вернули из российской оккупации. Ее дедушке угрожали интернатным воспитанием внучки за попытку отправить ее к матери.
Украина вернула из российской оккупации 14-летнюю девушку, которая более трех с половиной лет была разлучена с мамой. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.
Подробности
Ребенка вернули в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Сообщается, что мать девушки накануне полномасштабного вторжения уехала на работу в Киев. Девушка осталась с родным дедушкой в родном городке, который был оккупирован россиянами в первые дни вторжения.
Оккупанты давили на дедушку и девушку: в школе ее заставляли славить диктатора путина и российскую федерацию, а дедушке неоднократно угрожали забрать внучку в интернат, если он попытается отправить ее к матери, на подконтрольную Украине территорию.
Сейчас девушка не только воссоединилась с мамой, но и получит необходимую помощь.
На Украину с оккупированных территорий удалось вернуть еще одну группу детей - Ермак02.09.25, 15:20 • 4828 просмотров