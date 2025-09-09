Україна повернула 14-річну дівчину після трьох років перебування в окупації

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 9334 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 13445 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 13966 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 11128 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 12149 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 19861 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 33145 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 39436 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27927 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48545 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
56%
754мм
Популярнi новини
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС Photo8 вересня, 22:29 • 15709 перегляди
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня9 вересня, 00:42 • 10334 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 13001 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 15011 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 11742 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 7698 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 13446 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 13967 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 39437 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 32033 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 5464 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 18585 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 18261 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 86671 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 44927 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Україна повернула 14-річну дівчину після трьох років перебування в окупації

Київ • УНН

 • 18 перегляди

14-річну дівчину, розлучену з матір'ю понад три з половиною роки, повернули з російської окупації. Її дідусю погрожували інтернатним вихованням онуки за спробу відправити її до матері.

Україна повернула 14-річну дівчину після трьох років перебування в окупації

Україна повернула з російської окупації 14-річну дівчину, яка понад три з половиною роки була розлучена з мамою. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Дитину повернули в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Повідомляється, що мати дівчини напередодні повномасштабного вторгнення поїхала на роботу в Київ. Дівчина залишилась з рідним дідусем у рідному містечку, який був окупований росіянами у перші дні вторгнення.

Окупанти тиснули на дідуся і дівчину: у школі її змушували славити диктатора путіна і російську федерацію, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері, на підконтрольну Україні територію.

Наразі дівчина не лише возз'єдналась з мамою, а й отримає необхідну допомогу.

До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей - Єрмак02.09.25, 15:20 • 4828 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Андрій Єрмак
Україна
Київ