Україна повернула 14-річну дівчину після трьох років перебування в окупації
Київ • УНН
14-річну дівчину, розлучену з матір'ю понад три з половиною роки, повернули з російської окупації. Її дідусю погрожували інтернатним вихованням онуки за спробу відправити її до матері.
Україна повернула з російської окупації 14-річну дівчину, яка понад три з половиною роки була розлучена з мамою. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Дитину повернули в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Повідомляється, що мати дівчини напередодні повномасштабного вторгнення поїхала на роботу в Київ. Дівчина залишилась з рідним дідусем у рідному містечку, який був окупований росіянами у перші дні вторгнення.
Окупанти тиснули на дідуся і дівчину: у школі її змушували славити диктатора путіна і російську федерацію, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері, на підконтрольну Україні територію.
Наразі дівчина не лише возз'єдналась з мамою, а й отримає необхідну допомогу.
До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей - Єрмак02.09.25, 15:20 • 4828 переглядiв