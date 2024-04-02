Украина уже засеяла 8,5% запланированных площадей - Шмыгаль

В Украине в этом году планируется засеять 5,6 млн гектаров земель. Сейчас засеяно почти 477 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, или около 8,5% от запланированного. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Вопрос логистики для нас чрезвычайно важен, поскольку в Украине активно продолжается посевная кампания. Уже засеяно почти 477 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Всего в этом году планируем засеять 5,6 млн гектаров земель. И Украина обязательно будет сохранять статус ведущего экспортера продовольствия и гаранта глобальной продовольственной безопасности", - сказал Шмыгаль.

По его словам, лидерами посевной кампании являются Одесская, Николаевская, Тернопольская, Полтавская, Хмельницкая, Винницкая области.

Напомним

Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году. Традиционно активную посевную кампанию проводят южные регионы. Однако аграрии на прифронтовых территориях сталкиваются с проблемами заминирования и ведением боевых действий.