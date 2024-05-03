Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

Украина укрепила линии обороны благодаря использованию военной помощи США. Об этом заявил во время брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

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По его словам, нехватку оружия остро ощущают украинские войска на Донбассе, где идут жесткие бои. Он же заметил, что первые партии оружия, которого так долго ждали украинцы, уже помогли им укрепить свои позиции на фронте.

Это первоочередная задача, потому что, в частности, на Донбассе, как вы знаете, они потеряли часть территории на Авдеевском направлении, потому что полгода не получали поддержки от Соединенных Штатов, которая сейчас начинает поступать советник Белого дома Джон Кирби

Он отметил, что украинские силы уже используют полученную помощь "чтобы привести оборонительные линии в лучшую форму".

Решение о дальнейшем использовании этой поддержки и возможном применении ее в контрнаступательных операциях будет приниматься украинской стороной советник Белого дома Джон Кирби

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