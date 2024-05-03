Україна посилила оборонні позиції на полі бою – Кірбі
Київ • УНН
Україна зміцнила свої оборонні позиції на полі бою завдяки військовій допомозі США.
Україна зміцнила лінії оборони завдяки використанню військової допомоги США. Про це заявив під час брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.
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За його словами, нестача зброї гостро відчувають укранські війська на Донбасі, де точаться жорсткі бої. Він же зауважив, що перші партії зброї, на яку так довго чекали українці, вже допомогли їм зміцнити свої позиції на фронті.
Це першочергове завдання, бо, зокрема, на Донбасі, як ви знаєте, вони втратили частину території на Авдіївському напрямі, тому що пів року не отримували підтримки від Сполучених Штатів, яка зараз починає надходити
Він зауважив, що українські сили вже використовують отриману допомогу "щоб привести оборонні лінії в кращу форму".
Рішення про подальше використання цієї підтримки і можливе застосування її у контрнаступальних операціях буде ухвалюватися українською стороною
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