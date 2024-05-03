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Україна посилила оборонні позиції на полі бою – Кірбі

Україна посилила оборонні позиції на полі бою – Кірбі

Київ • УНН

 • 119311 перегляди

Україна зміцнила свої оборонні позиції на полі бою завдяки військовій допомозі США.

Україна зміцнила лінії оборони завдяки використанню військової допомоги США. Про це заявив під час брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.

Деталі

За його словами, нестача зброї гостро відчувають укранські війська на Донбасі, де точаться жорсткі бої. Він же зауважив, що перші партії зброї, на яку так довго чекали українці, вже допомогли їм зміцнити свої позиції на фронті.

Це першочергове завдання, бо, зокрема, на Донбасі, як ви знаєте, вони втратили частину території на Авдіївському напрямі, тому що пів року не отримували підтримки від Сполучених Штатів, яка зараз починає надходити

радник Білого дому Джон Кірбі

Він зауважив, що українські сили вже використовують отриману допомогу "щоб привести оборонні лінії в кращу форму".

Рішення про подальше використання цієї підтримки і можливе застосування її у контрнаступальних операціях буде ухвалюватися українською стороною

радник Білого дому Джон Кірбі

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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