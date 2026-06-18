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Украина удерживает фронт и возвращает территории, ситуация меняется в ее пользу - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 908 просмотра

По словам главы Еврокомиссии, сейчас складывается новая ситуация, которая свидетельствует об изменениях в пользу Украины. Она также подчеркнула важность сотрудничества между Украиной и государствами ЕС в сфере безопасности.

Украина удерживает фронт и возвращает территории, ситуация меняется в ее пользу - фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина демонстрирует устойчивость на поле боя и постепенно улучшает свои позиции. Об этом она сказала перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.

Детали

По ее словам, сейчас складывается новая ситуация, которая свидетельствует об изменениях в пользу Украины.

Сейчас есть особенный момент. У меня есть впечатление, что ситуация начинает меняться. Мы видим, что Украина удерживает линию фронта и даже частично возвращает территории

- заявила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула важность сотрудничества между Украиной и государствами ЕС в сфере безопасности.

Украина имеет очень сильную позицию, в частности вместе с государствами-членами ЕС в работе над созданием "стены дронов" для стран, находящихся на передовой. Это показывает, насколько Украина уже интегрирована в работу Европейского Союза

- отметила председатель Еврокомиссии.

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Андрей Тимощенков

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