Украина стремится заключить соглашения с США и странами Персидского залива по дронам
Киев • УНН
Зеленский предлагает США и странам Персидского залива обмен военными технологиями. Потенциальная стоимость контрактов достигает 50 миллиардов долларов.
Украина ведет переговоры о возможных соглашениях с Соединенными Штатами и странами Персидского залива о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам украинского президента, Киев предлагает США партнерство, предусматривающее обмен технологиями, опытом и совместное наращивание производства дронов.
Я никогда не слышал, что Соединенные Штаты не заинтересованы. Я слышал обратное – что Соединенные Штаты очень заинтересованы
Потенциальное соглашение на десятки миллиардов долларов
Президент пояснил, что по предложенной модели Украина передавала бы технологии, отработанные во время войны с Россией, а США помогали бы увеличить производство. Часть изготовленных беспилотников использовалась бы украинскими военными.
По оценкам Зеленского, потенциальное соглашение могло бы стоить от 35 до 50 миллиардов долларов в течение нескольких лет.
Интерес со стороны Ближнего Востока
Украинские технологии беспилотников также вызвали интерес у стран Персидского залива. По словам президента, Киев получил конкретные предложения сотрудничества от государств региона, в частности Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В то же время Зеленский призвал украинские частные компании не заключать прямые экспортные соглашения без контроля государства. Он подчеркнул, что эффективность дронов зависит не только от технологий, но и от опыта украинских военных, которые их используют.
Напомним
Несмотря на заявления Зеленского о возможном сотрудничестве, американский президент Трамп резко высказался о такой возможности и заявил, что украинский президент "последний, у кого США просили бы помощи".