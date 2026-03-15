Украина стремится заключить соглашения с США и странами Персидского залива по дронам

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Зеленский предлагает США и странам Персидского залива обмен военными технологиями. Потенциальная стоимость контрактов достигает 50 миллиардов долларов.

Украина ведет переговоры о возможных соглашениях с Соединенными Штатами и странами Персидского залива о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам украинского президента, Киев предлагает США партнерство, предусматривающее обмен технологиями, опытом и совместное наращивание производства дронов.

Я никогда не слышал, что Соединенные Штаты не заинтересованы. Я слышал обратное – что Соединенные Штаты очень заинтересованы

– отметил Зеленский.

Потенциальное соглашение на десятки миллиардов долларов

Президент пояснил, что по предложенной модели Украина передавала бы технологии, отработанные во время войны с Россией, а США помогали бы увеличить производство. Часть изготовленных беспилотников использовалась бы украинскими военными.

По оценкам Зеленского, потенциальное соглашение могло бы стоить от 35 до 50 миллиардов долларов в течение нескольких лет.

Интерес со стороны Ближнего Востока

Украинские технологии беспилотников также вызвали интерес у стран Персидского залива. По словам президента, Киев получил конкретные предложения сотрудничества от государств региона, в частности Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В то же время Зеленский призвал украинские частные компании не заключать прямые экспортные соглашения без контроля государства. Он подчеркнул, что эффективность дронов зависит не только от технологий, но и от опыта украинских военных, которые их используют.

Напомним

Несмотря на заявления Зеленского о возможном сотрудничестве, американский президент Трамп резко высказался о такой возможности и заявил, что украинский президент "последний, у кого США просили бы помощи".

