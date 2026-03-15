Україна прагне укласти угоди зі США та країнами Перської затоки щодо дронів
Київ • УНН
Зеленський пропонує США та країнам Перської затоки обмін військовими технологіями. Потенційна вартість контрактів сягає 50 мільярдів доларів.
Україна веде переговори про можливі угоди зі Сполученими Штатами та країнами Перської затоки щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За словами українського президента, Київ пропонує США партнерство, яке передбачає обмін технологіями, досвідом та спільне нарощування виробництва дронів.
Я ніколи не чув, що Сполучені Штати не зацікавлені. Я чув протилежне – що Сполучені Штати дуже зацікавлені
Потенційна угода на десятки мільярдів доларів
Президент пояснив, що за запропонованою моделлю Україна передавала б технології, відпрацьовані під час війни з росією, а США допомагали б збільшити виробництво. Частина виготовлених безпілотників використовувалася б українськими військовими.
За оцінками Зеленського, потенційна угода могла б коштувати від 35 до 50 мільярдів доларів упродовж кількох років.
Інтерес з боку Близького Сходу
Українські технології безпілотників також викликали інтерес у країнах Перської затоки. За словами президента, Київ отримав конкретні пропозиції співпраці від держав регіону, зокрема Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії.
Водночас Зеленський закликав українські приватні компанії не укладати прямі експортні угоди без контролю держави. Він наголосив, що ефективність дронів залежить не лише від технологій, а й від досвіду українських військових, які їх використовують.
Нагадаємо
Попри заяви Зеленського про можливу співпрацю, американський президент Трамп різко висловився про таку можливість та заявив, що український президент "останній, у кого США просили б допомогу".