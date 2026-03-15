Україна прагне укласти угоди зі США та країнами Перської затоки щодо дронів

Україна веде переговори про можливі угоди зі Сполученими Штатами та країнами Перської затоки щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За словами українського президента, Київ пропонує США партнерство, яке передбачає обмін технологіями, досвідом та спільне нарощування виробництва дронів.

Я ніколи не чув, що Сполучені Штати не зацікавлені. Я чув протилежне – що Сполучені Штати дуже зацікавлені