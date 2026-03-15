$44.1650.96
ukenru
10:18 • 1612 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.5м/с
26%
753мм
Україна прагне укласти угоди зі США та країнами Перської затоки щодо дронів

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Зеленський пропонує США та країнам Перської затоки обмін військовими технологіями. Потенційна вартість контрактів сягає 50 мільярдів доларів.

Україна прагне укласти угоди зі США та країнами Перської затоки щодо дронів

Україна веде переговори про можливі угоди зі Сполученими Штатами та країнами Перської затоки щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами українського президента, Київ пропонує США партнерство, яке передбачає обмін технологіями, досвідом та спільне нарощування виробництва дронів.

Я ніколи не чув, що Сполучені Штати не зацікавлені. Я чув протилежне – що Сполучені Штати дуже зацікавлені

– зазначив Зеленський.

Потенційна угода на десятки мільярдів доларів

Президент пояснив, що за запропонованою моделлю Україна передавала б технології, відпрацьовані під час війни з росією, а США допомагали б збільшити виробництво. Частина виготовлених безпілотників використовувалася б українськими військовими.

За оцінками Зеленського, потенційна угода могла б коштувати від 35 до 50 мільярдів доларів упродовж кількох років.

Інтерес з боку Близького Сходу

Українські технології безпілотників також викликали інтерес у країнах Перської затоки. За словами президента, Київ отримав конкретні пропозиції співпраці від держав регіону, зокрема Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії.

Водночас Зеленський закликав українські приватні компанії не укладати прямі експортні угоди без контролю держави. Він наголосив, що ефективність дронів залежить не лише від технологій, а й від досвіду українських військових, які їх використовують.

Нагадаємо

Попри заяви Зеленського про можливу співпрацю, американський президент Трамп різко висловився про таку можливість та заявив, що український президент "останній, у кого США просили б допомогу".

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Bloomberg
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна