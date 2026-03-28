Украина стремится наладить долгосрочные отношения со странами Ближнего Востока - Зеленский

Украина стремится наладить долгосрочные отношения со странами Ближнего Востока. Об этом во время Zoom-общения с журналистами в рамках официального визита в Катар заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Подробности

По его словам, это предусматривает совместное производство, сотрудничество в энергетическом секторе, инвестиции и обмен боевым опытом.

Простые продажи нас не интересуют. Мы хотим системных отношений, при которых экспортеры получают доход, а Украина — достаточные средства для инвестирования в отечественное производство. — заявил Зеленский.

Он добавил, что Киев уже подписал 10-летнее соглашение с Саудовской Аравией в сфере безопасности и 10-летнее соглашение с Катаром, а в ближайшие дни ожидается подписание подобного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Стороны подписали соглашение о совместных проектах в оборонной индустрии.

Также УНН сообщал, что министерства обороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.