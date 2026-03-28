Україна прагне налагодити довгострокові відносини з країнами Близького Сходу - Зеленський

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Україна планує спільне виробництво з Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ. Співпраця включає інвестиції в енергетику та обмін досвідом боротьби з БПЛА.

Україна прагне налагодити довгострокові відносини з країнами Близького Сходу. Про це під час Zoom-спілкування з журналістами в рамках офіційного візиту до Катару заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

За його словами, це передбачає спільне виробництво, співпрацю в енергетичному секторі, інвестиції та обмін бойовим досвідом

Прості продажі нас не цікавлять. Ми хочемо системних відносин, за яких експортери отримують дохід, а Україна - достатні кошти для інвестування у вітчизняне виробництво

- заявив Зеленський.

Він додав, що Київ уже підписав 10-річну угоду з Саудівською Аравією у сфері безпеки та 10-річну угоду з Катаром, а найближчими днями очікується підписання подібної угоди з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Сторони підписали угоду про спільні проєкти в оборонній індустрії.

Також УНН повідомляв, що міністерства оборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.

