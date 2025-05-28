Украина согласовала контракт на производство систем IRIS-T, стоимостью 2.2 миллиарда евро - Умеров
Киев • УНН
Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Также Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств и медицинского оборудования.
Руководитель МО Украины Рустем Умеров провел обсуждение с немецким коллегой Борисом Писториусом ряда решений в соответствии с объявленным ФРГ пакетом военной помощи Украине на 5 миллиардов евро.
Передает УНН со ссылкой на страницу Рустема Умерова в соцсети Facebook.
Детали
Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о текущих результатах работы в составе делегации Президента Украины в Германии. В частности, объявил о "решениях, которые существенно усиливают" оборону украинского государства. Об этом было указано по итогам встречи Умерова с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта — 2.2 миллиарда евро.
Он также отметил, что в контексте пакета военной помощи на 5 миллиардов евро, речь идет также о дальнобойном вооружении для Украины.
Подписали Письмо о намерении, согласно которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро.
Это – прямое усиление нашего ОПК и Сил обороны, которые используют средства deep strike, отметил он.
Провел важную встречу с моим коллегой и другом, министром обороны Германии Борисом Писториусом. Имеем конкретные результаты —
Также медицинское оборудование для Украины.
Германия профинансирует покупку медицинского оборудования украинского производства, говорится в заметке руководителя Министерства обороны Украины
Германия обязалась поддерживать инвестиции в украинский ОПК и призывать других к этому
В частности, это касается противовоздушной обороны, подчеркнул глава МОУ
Напомним
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что министры обороны Германии и Украины подпишут заявление о приобретении дальнобойных систем украинского производства.
Германия продолжит военную поддержку Украины и профинансирует значительную часть Starlink. Зеленский и Мерц обсудили ПВО, производство оружия и санкции против российской федерации.