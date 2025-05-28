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Украина согласовала контракт на производство систем IRIS-T, стоимостью 2.2 миллиарда евро - Умеров

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Также Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств и медицинского оборудования.

Украина согласовала контракт на производство систем IRIS-T, стоимостью 2.2 миллиарда евро - Умеров

Руководитель МО Украины Рустем Умеров провел обсуждение с немецким коллегой Борисом Писториусом ряда решений в соответствии с объявленным ФРГ пакетом военной помощи Украине на 5 миллиардов евро.

Передает УНН со ссылкой на страницу Рустема Умерова в соцсети Facebook.

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о текущих результатах работы в составе делегации Президента Украины в Германии. В частности, объявил о "решениях, которые существенно усиливают" оборону украинского государства. Об этом было указано по итогам встречи Умерова с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта — 2.2 миллиарда евро.

- отметил Умеров.

Он также отметил, что в контексте пакета военной помощи на 5 миллиардов евро, речь идет также о дальнобойном вооружении для Украины.

Подписали Письмо о намерении, согласно которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро.

- сообщил руководитель МО Украины.

Это – прямое усиление нашего ОПК и Сил обороны, которые используют средства deep strike, отметил он. 

Провел важную встречу с моим коллегой и другом, министром обороны Германии Борисом Писториусом. Имеем конкретные результаты — 

Также медицинское оборудование для Украины.

Германия профинансирует покупку медицинского оборудования украинского производства, говорится в заметке руководителя Министерства обороны Украины

Германия обязалась поддерживать инвестиции в украинский ОПК и призывать других к этому

В частности, это касается противовоздушной обороны, подчеркнул глава МОУ

Напомним

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что министры обороны Германии и Украины подпишут заявление о приобретении дальнобойных систем украинского производства.

Германия продолжит военную поддержку Украины и профинансирует значительную часть Starlink. Зеленский и Мерц обсудили ПВО, производство оружия и санкции против российской федерации. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаполитикаТехнологии
Рустем Умєров
Старлинк
ИРИС-Т
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