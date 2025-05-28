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Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації
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Україна узгодила контракт на виробництво систем IRIS-T, вартістю 2.2 мільярда євро - Умєров

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T та ракет до них. Також Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів та медичного обладнання.

Україна узгодила контракт на виробництво систем IRIS-T, вартістю 2.2 мільярда євро - Умєров

Керівник МО України Рустем Умєров провів обговорення німецьким коллегою Борисом Пісторіусом низки рішень відповідно до оголошного ФРН пакету військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.

Передає УНН із посиланням на сторінку Рустема Умєрова у соцмережі Facebook.

Деталі

Міністр оборони України Рустем Умєров звітував про поточні результати роботи у складі делегації Президента України у Німеччині. Зокрема оголосив про "рішення, які суттєво посилюють" оборону української держави. Про це було вказано за підсумками зустрічі Умєрова з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту — 2.2 мільярда євро.

- зазначив Умєров.

Він також зауважив, що у контексті пакету військової допомоги на 5 мільярдів євро, ідеться також про далекобійне озброєння для України.

Підписали Лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

- повідомив керівник МО України.

Це – пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби deep strike, зазначив він. 

Провів важливу зустріч з моїм колегою і другом, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Маємо конкретні результати — 

Також медичне обладнання для України.

Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва, ідеться у дописі керманича Міністерства оборони України

Німеччина зобов’язалася підтримувати інвестиції до українського ОПК та закликати інших до цього

Зокрема це стосується протиповітряної оборони, підкреслив глава МОУ

Нагадаємо

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив, що міністри оборони Німеччини та України підпишуть заяву про придбання далекобійних систем українського виробництва.

Німеччина продовжить військову підтримку України та профінансує значну частину Starlink. Зеленський і Мерц обговорили ППО, виробництво зброї та санкції проти російської федерації. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітикаТехнології
Рустем Умєров
Старлінк
IRIS-T
Борис Пісторіус
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