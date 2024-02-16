Украина работает с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов для покрытия государственного дефицита

Правительство еженедельно работает с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия государственного дефицита. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Шмыгаль отмечал, что устойчивая экономика - важный приоритет Плана действий Правительства на 2024 год.

"Две главные задачи. Первая - это обеспечить макрофинансовую стабильность и сбалансировать бюджет. Второе - это стимулы для экономического восстановления, то есть программы поддержки бизнеса. Еженедельно работаем с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия государственного дефицита", - сказал глава правительства.

Украина также продолжает выполнение своих обязательств по программе с МВФ. Совместно с партнерами и Всемирным банком Украина сформировала "матрицу реформ", которая включает все приоритетные реформы.

"Готовим создание Фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей. Продолжаем успешные программы поддержки малого и среднего бизнеса. По программе еРобота планируем выдать не менее 12 тысяч безвозвратных микрогрантов для создания и развития новых бизнесов", - отметил Шмыгаль.

Также впервые в бюджете заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков. По словам Премьер-министра, будет продолжен курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию, корпоратизацию и дерегуляцию.

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