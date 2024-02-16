Украина работает с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов для покрытия государственного дефицита

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  213229 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  278286 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  219852 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  241633 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  318218 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  295219 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  236273 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  220879 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  226998 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украина работает с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов для покрытия государственного дефицита

Премьер-министр Украины объявил, что правительство еженедельно работает с партнерами над привлечением 37 миллиардов долларов США внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета.

Экономика • 16 февраля 2024, 14:56  •  21469 просмотра
Украина работает с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов для покрытия государственного дефицита

В Сумах школьники продолжат учиться дистанционно

Школьники в Сумах, продолжат дистанционное обучение еще на неделю из-за высокого уровня заболеваемости инфекционными болезнями.

Общество • 16 февраля 2024, 14:56  •  19843 просмотра
В Сумах школьники продолжат учиться дистанционно

россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб 52-летний мужчина, еще один человек ранен

В результате обстрела российской артиллерией села Волчанские Хутора в Харьковской области один человек погиб, еще один получил ранения.

Война • 16 февраля 2024, 14:43  •  20063 просмотра
россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб 52-летний мужчина, еще один человек ранен

В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил, что в первой половине 2024 года Украина сформирует команду для переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Анонсы • 16 февраля 2024, 14:43  •  17331 просмотра
В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года - Шмыгаль

россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС

россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.

Война • 16 февраля 2024, 14:41  •  17577 просмотра
россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС

Почти 300 млн грн убытков: генеральному директору "Киевавтодор" сообщено подозрение

Генеральному директору КК "Киевавтодор" и бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий Киева сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 300 млн грн из-за незаконного захоронения отходов на земельных участках, предназначенных для складирования снега.

Киев • 16 февраля 2024, 14:32  •  103944 просмотра
Почти 300 млн грн убытков: генеральному директору "Киевавтодор" сообщено подозрение

"Вода в кранах безопасна": в Харьковской ОГА заявили, что пожар на нефтебазе не повлиял на качество питьевой воды

Председатель Харьковской областной государственной администрации заявил, что хотя в результате нападения на нефтебазу произошел разлив горюче-смазочных материалов, топливо не попало в источники питьевой воды.

Общество • 16 февраля 2024, 14:28  •  21842 просмотра
"Вода в кранах безопасна": в Харьковской ОГА заявили, что пожар на нефтебазе не повлиял на качество питьевой воды

Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД

Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми антиукраинские протесты в Польше и призывает польские власти придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинского зерна и торговлей.

Общество • 16 февраля 2024, 14:27  •  20105 просмотра
Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД

"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США

Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит дальнейшую помощь Украине для продолжения защиты от российской агрессии.

Война • 16 февраля 2024, 14:22  •  20884 просмотра
"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США

В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Украина планирует создать первые отечественные машины для разминирования и увеличить количество саперов минимум на 10%.

Война • 16 февраля 2024, 14:17  •  22377 просмотра
В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования