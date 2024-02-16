Украина работает с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов для покрытия государственного дефицита
Премьер-министр Украины объявил, что правительство еженедельно работает с партнерами над привлечением 37 миллиардов долларов США внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета.
В Сумах школьники продолжат учиться дистанционно
Школьники в Сумах, продолжат дистанционное обучение еще на неделю из-за высокого уровня заболеваемости инфекционными болезнями.
россияне обстреляли село на Харьковщине: погиб 52-летний мужчина, еще один человек ранен
В результате обстрела российской артиллерией села Волчанские Хутора в Харьковской области один человек погиб, еще один получил ранения.
В Украине сформируют команду для переговоров о вступлении ЕС в первой половине 2024 года - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил, что в первой половине 2024 года Украина сформирует команду для переговоров о вступлении в Европейский Союз.
россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС
россияне на оккупированных украинских территориях вносят в списки на "национализацию" заброшенные частные дома украинцев, в том числе и те, чьи владельцы были депортированы.
Почти 300 млн грн убытков: генеральному директору "Киевавтодор" сообщено подозрение
Генеральному директору КК "Киевавтодор" и бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий Киева сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 300 млн грн из-за незаконного захоронения отходов на земельных участках, предназначенных для складирования снега.
"Вода в кранах безопасна": в Харьковской ОГА заявили, что пожар на нефтебазе не повлиял на качество питьевой воды
Председатель Харьковской областной государственной администрации заявил, что хотя в результате нападения на нефтебазу произошел разлив горюче-смазочных материалов, топливо не попало в источники питьевой воды.
Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше - МИД
Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми антиукраинские протесты в Польше и призывает польские власти придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинского зерна и торговлей.
"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США
Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит дальнейшую помощь Украине для продолжения защиты от российской агрессии.
В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Украина планирует создать первые отечественные машины для разминирования и увеличить количество саперов минимум на 10%.