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Україна працює з партнерами, щоб забезпечити 37 млрд доларів для покриття державного дефіциту

Україна працює з партнерами, щоб забезпечити 37 млрд доларів для покриття державного дефіциту

Київ • УНН

 • 24569 перегляди

Прем'єр-міністр України оголосив, що уряд щотижня працює з партнерами над залученням 37 мільярдів доларів США зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету.

Уряд щотижня працює з партнерами, аби забезпечити 37 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття державного дефіциту. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Шмигаль зазначав, що стійка економіка — важливий пріоритет Плану дій Уряду на 2024 рік.

"Два головних завдання. Перше — це забезпечити макрофінансову стабільність та збалансувати бюджет. Друге — це стимули для економічного відновлення, тобто програми підтримки бізнесу. Щотижня працюємо з партнерами, аби забезпечити 37 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття державного дефіциту", — сказав очільник уряду.

Україна також продовжує виконання своїх зобов’язань за програмою з МВФ. Спільно з партнерами й Світовим банком Україна сформувала "матрицю реформ", яка включає всі пріоритетні реформи.

"Готуємо створення Фонду "Зроблено в Україні" для підтримки вітчизняних виробників. Продовжуємо успішні програми підтримки малого та середнього бізнесу. За програмою єРобота плануємо видати не менше 12 тисяч безповоротних мікрогрантів для створення та розвитку нових бізнесів", — зауважив Шмигаль.

Також вперше в бюджеті закладений 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків. За словами Прем’єр-міністра, буде продовжено курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію, корпоратизацію та дерегуляцію.

Палата представників Конгресу США пішла на перерву до 28 лютого16.02.24, 04:09 • 72484 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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