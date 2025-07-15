Украина проводит перестановки в правительстве для поддержания позитивных отношений с Трампом - The Washington Post
Киев • УНН
Президент Зеленский провел перестановки в правительстве, предложив Юлию Свириденко на должность премьер-министра, а Дениса Шмыгаля - министром обороны. Это произошло одновременно с объявлением Трампом новой программы продажи оружия Украине.
Перестановки в правительстве Украины произошли в тот момент, когда президент США Дональд Трамп объявил о новой программе продажи оружия Украине в своем самом мощном на данный момент заявлении в поддержку Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в своем правительстве, что широко рассматривается как попытка открыть новые каналы коммуникации с президентом Дональдом Трампом и его администрацией, избрав премьер-министром хорошо известного собеседника в Соединенных Штатах.
Перестановки произошли как раз тогда, когда Трамп в понедельник объявил о новой программе продажи оружия Украине, сделав свое самое решительное заявление в поддержку Киева с момента прихода к власти.
Зеленский предложил вице-премьер-министра Юлию Свириденко на должность нового главы правительства.
Свириденко — известная фигура в кругах администрации Трампа, поскольку она сыграла ключевую роль в переговорах по сложному соглашению с Вашингтоном и непосредственно с министром финансов США Скоттом Бессентом. Это соглашение позволило американским компаниям совместно разрабатывать минеральные ресурсы Украины
Нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль станет министром обороны. Реформа давно ожидалась, хотя было неясно, какие именно изменения произойдут, говорится в материале.
Команда Зеленского использовала "все каналы", чтобы связаться с администрацией Трампа, сказал бывший высокопоставленный украинский чиновник.
Новый посол, новый премьер-министр, новое правительство — я думаю, это часть дела
По словам украинского политолога Николая Давыдюка, назначение Свириденко имело целью послать Трампу сигнал о том, что "сотрудничество с США очень важно для Украины, а соглашение об основных видах полезных ископаемых является главным приоритетом".
Напомним
Уже несколько месяцев украинцев интригуют информацией, что в ближайшее время может произойти перезагрузка правительства. 14 июля Президент Владимир Зеленский предложил должность премьер-министра Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко.
Что о ней известно – узнавайте в материале УНН.