Украина проводит перестановки в правительстве для поддержания позитивных отношений с Трампом - The Washington Post

Перестановки в правительстве Украины произошли в тот момент, когда президент США Дональд Трамп объявил о новой программе продажи оружия Украине в своем самом мощном на данный момент заявлении в поддержку Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в своем правительстве, что широко рассматривается как попытка открыть новые каналы коммуникации с президентом Дональдом Трампом и его администрацией, избрав премьер-министром хорошо известного собеседника в Соединенных Штатах.

Перестановки произошли как раз тогда, когда Трамп в понедельник объявил о новой программе продажи оружия Украине, сделав свое самое решительное заявление в поддержку Киева с момента прихода к власти.

Зеленский предложил вице-премьер-министра Юлию Свириденко на должность нового главы правительства.

Свириденко — известная фигура в кругах администрации Трампа, поскольку она сыграла ключевую роль в переговорах по сложному соглашению с Вашингтоном и непосредственно с министром финансов США Скоттом Бессентом. Это соглашение позволило американским компаниям совместно разрабатывать минеральные ресурсы Украины