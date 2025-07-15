Україна робить перестановки в уряді для підтримки позитивних стосунків із Трампом - The Washington Post
Київ • УНН
Президент Зеленський провів перестановки в уряді, запропонувавши Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра, а Дениса Шмигаля - міністром оборони. Це відбулося одночасно з оголошенням Трампом нової програми продажу зброї Україні.
Перестановка в уряді України відбулася у той момент, коли президент США Дональд Трамп оголосив про нову програму продажу зброї Україні у своїй найпотужнішій наразі заяві на підтримку Києва. Про це пише УНН із посиланням на The Washington Post.
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Зазначається, що президент України Володимир Зеленський провів перестановки у своєму уряді, що широко розглядається як спроба відкрити нові канали комунікації з президентом Дональдом Трампом та його адміністрацією, обравши прем'єр-міністром добре відомого співрозмовника у Сполучених Штатах.
Перестановка відбулася якраз тоді, коли Трамп у понеділок оголосив про нову програму продажу зброї Україні, зробивши свою найрішучішу заяву на підтримку Києва з моменту приходу до влади.
Зеленський запропонував віце-прем'єр-міністра Юлію Свириденко на посаду нового голови уряду.
Свириденко - відома фігура в колах адміністрації Трампа, оскільки вона відіграла ключову роль у переговорах щодо складної угоди з Вашингтоном і безпосередньо з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Ця угода дозволила американським компаніям спільно розробляти мінеральні ресурси України
Нинішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль стане міністром оборони. Реформа давно очікувалася, хоча було неясно, які саме зміни відбудуться, йдеться у матеріалі.
Команда Зеленського використовувала "всі канали", щоб зв’язатися з адміністрацією Трампа, сказав колишній високопоставлений український чиновник.
Новий посол, новий прем’єр-міністр, новий уряд - я думаю, це частина справи
За словами українського політолога Миколи Давилюка, призначення Свириденко мало на меті надіслати Трампу сигнал про те, що "співпраця зі США дуже важлива для України, а угода про основні види корисних копалин є головним пріоритетом".
Нагадаємо
Вже кілька місяців українців інтригують інформацією, що найближчим часом може відбутися перезавантаження уряду. 14 липня, Президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко.
Що про неї відомо – дізнавайтеся в матеріалі УНН.