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Україна робить перестановки в уряді для підтримки позитивних стосунків із Трампом - The Washington Post

Київ • УНН

 • 3402 перегляди

Президент Зеленський провів перестановки в уряді, запропонувавши Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра, а Дениса Шмигаля - міністром оборони. Це відбулося одночасно з оголошенням Трампом нової програми продажу зброї Україні.

Україна робить перестановки в уряді для підтримки позитивних стосунків із Трампом - The Washington Post

Перестановка в уряді України відбулася у той момент, коли президент США Дональд Трамп оголосив про нову програму продажу зброї Україні у своїй найпотужнішій наразі заяві на підтримку Києва. Про це пише УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський провів перестановки у своєму уряді, що широко розглядається як спроба відкрити нові канали комунікації з президентом Дональдом Трампом та його адміністрацією, обравши прем'єр-міністром добре відомого співрозмовника у Сполучених Штатах.

Перестановка відбулася якраз тоді, коли Трамп у понеділок оголосив про нову програму продажу зброї Україні, зробивши свою найрішучішу заяву на підтримку Києва з моменту приходу до влади.

Зеленський запропонував віце-прем'єр-міністра Юлію Свириденко на посаду нового голови уряду.

Свириденко - відома фігура в колах адміністрації Трампа, оскільки вона відіграла ключову роль у переговорах щодо складної угоди з Вашингтоном і безпосередньо з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Ця угода дозволила американським компаніям спільно розробляти мінеральні ресурси України

- йдеться у публікації.

Нинішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль стане міністром оборони. Реформа давно очікувалася, хоча було неясно, які саме зміни відбудуться, йдеться у матеріалі.

Команда Зеленського використовувала "всі канали", щоб зв’язатися з адміністрацією Трампа, сказав колишній високопоставлений український чиновник.

Новий посол, новий прем’єр-міністр, новий уряд - я думаю, це частина справи

 - сказав він, побажавши залишитися анонімним через делікатність питання.

За словами українського політолога Миколи Давилюка, призначення Свириденко мало на меті надіслати Трампу сигнал про те, що "співпраця зі США дуже важлива для України, а угода про основні види корисних копалин є головним пріоритетом".

Нагадаємо

Вже кілька місяців українців інтригують інформацією, що найближчим часом може відбутися перезавантаження уряду. 14 липня, Президент Володимир Зеленський запропонував посаду прем'єр-міністра України першому віцепрем'єр-міністру - міністру економіки Юлії Свириденко.

Що про неї відомо – дізнавайтеся в матеріалі УНН.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ПолітикаНовини Світу
Скотт Бессент
Юлія Свириденко
Вашингтон пост
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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