Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Киев действительно просит партнеров рассмотреть возможность перехвата российских ракет. Однако есть альтернативное этому решение-предоставление Украине всех необходимых для этого средств: систем ПВО, соответствующих боевых самолетов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает Корреспондент УНН.

Нет ни одного юридического, безопасного, или морального аргумента, который стоит на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорят о том, что такие действия были бы эскалацией-манипулируют - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина уже много раз слышала аргумент о необходимости возникновения эскалации, но за последние два года единственной стороной, которая занимается эскалацией является рф.

Поэтому мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности при которых российские ракеты, не российские самолеты с российскими пилотами, а куски железа, которые несут смерть из России в Украину, чтобы они перехватывались с территории стран наших партнеров. Есть альтернативное этому решение. Просто предоставьте тогда нам, если вы не хотите делать это, все необходимые для этого средства - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что средства ПВО украинская сторона разместит на территории Украины и будет сама перехватывать российские ракеты.

Это системы ПВО, это боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями. А занимать позицию, при которой мы ПВО не передадим и не будем поддерживать сбитие российских ракет с нашей территории над территорией Украины-это позиция умиротворения агрессора - заявил Кулеба.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли бы сбивать в небе над Украиной российские ракеты, но это вопрос их желания. По мнению президента, страны НАТО боятся эскалации конфликта.

Зеленский заявлял, что Украине нужно 120-130 истребителей F-16 или других передовых самолетов, для того, чтобы иметь паритет с Россией.

Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО