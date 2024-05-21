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Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба
Украина просит партнеров рассмотреть возможность перехвата российских ракет над Украиной с ее территории, но в качестве альтернативы просит предоставить системы противовоздушной обороны и боевые самолеты для перехвата ракет самостоятельно.
Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе
С 18 мая Украина будут проверять военно учетные документы у определенных категорий мужчин, в том числе запаса, непригодных к службе, имеющих трех и более детей и жен, служащих в армии, при этом пограничная служба проводит проверки в соответствии с обновленными законами о мобилизации.
В рф стартовали ядерные учения: что известно
В минобороны рф сообщили, что личный состав задействованных в обучении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение
Предвыборный ролик Трампа вызвал возмущение из-за упоминания "unified reich", вызывающего нацистские ассоциации.
Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи
Во временно оккупированной Феодосии российскими оккупационными властями были выставлены на аукцион три исторические дачи, построенные в конце XIX - начале XX веков.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: в небо поднимается столб черного дыма
Сильный пожар вспыхнул на станции технического обслуживания или в гаражах в Голосеевском районе Киева, в результате чего черный дым был виден из разных частей города.
Зеленский легитимный Президент Украины-глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анна лена Баербок заявила, что Владимир Зеленский является правомерным и легитимным президентом Украины.
Кабмин определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации: работодателей обязали доставлять своих работников в ТЦК
Кабинет министров определил полномочия руководителей предприятий во время мобилизации, включая выдачу повесток сотрудникам, информирование военных центров о том, что сотрудники отказываются от повесток или увольняются, а также обеспечение доставки сотрудников в военные центры.
В Генштабе подтвердили, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский корабль "Циклон"
Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе в ночь на 19 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.
Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен
По словам главы Харьковской областной военной администрации, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.