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Україна просить партнерів перехоплювати ракети рф, але є альтернатива – Кулеба

Україна просить партнерів перехоплювати ракети рф, але є альтернатива – Кулеба

Київ • УНН

 • 26158 перегляди

Україна просить партнерів розглянути можливість перехоплення російських ракет над Україною з їх території, але в якості альтернативи просить надати системи протиповітряної оборони і бойові літаки для перехоплення ракет самостійно.

Київ дійсно просить партнерів розглянути можливість перехоплення російських ракет. Проте є альтернативне цьому рішення – надання Україні всіх необхідних для цього засобів: систем ППО, відповідних бойових літаків. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, передає кореспондент УНН.

Немає жодного юридичного, безпекового, або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорять про те, що такі дії були б ескалацією – маніпулюють

- сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна вже багато разів чула аргумент про необхідність уникнення ескалації, але за останні два роки єдиною стороною, яка займається ескалацією є рф.

Тому ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості за яких російські ракети, не російські літаки з російськими пілотами, а шматки заліза, які несуть смерть з росії до України, щоб вони перехоплювалися з території країн наших партнерів. Є альтернативне цьому рішення. Просто надайте тоді нам, якщо ви не хочете робити це, всі необхідні для цього засоби

- сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що засоби ППО українська сторона розмістить на території України й буде сама перехоплювати російські ракети.

Це системи ППО, це бойові літаки з відповідними технічними можливостями. А займати позицію, за якої ми ППО не передамо й не будемо підтримувати збиття російських ракет з нашої території над територією України – це позиція умиротворення агресора

- заявив Кулеба.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери могли б збивати у небі над Україною російські ракети, але це питання їхнього бажання. На думку президента, країни НАТО бояться ескалації конфлікту.

Зеленський заявляв, що Україні потрібно 120-130 винищувачів F-16 або інших передових літаків, для того, щоб мати паритет з росією.

Країни НАТО підтримали ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами ППО21.05.24, 01:12 • 26411 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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