Украина призывает к прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников
Киев • УНН
В МИД Украины выразили обеспокоенность из-за новой вспышки насилия в Газе, которая привела к жертвам. Киев призывает к восстановлению режима прекращения огня и гуманитарной помощи.
В Киеве обеспокоены новой вспышкой насилия в Газе и призывают восстановить режим прекращения огня и освободить всех заложников. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.
Мы с большой обеспокоенностью следим за новой вспышкой насилия в Газе, которая уже привела к многочисленным жертвам среди гражданских лиц. Мы призываем все стороны соблюдать свои обязательства и избегать дальнейшего насилия, которое может иметь катастрофические последствия для региона
В МИД подчеркнули, что необходимо восстановить режим прекращения огня, освободить всех заложников и восстановить гуманитарную помощь жителям Газы.
В ООН бьют тревогу после новых масштабных авиаударов Израиля по сектору Газа18.03.25, 12:24 • 11535 просмотров
Ранее
Как сообщал УНН, армия обороны Израиля призвала жителей восточной части Газы срочно эвакуироваться.
Израиль нанес серию авиаударов по Газе, нацеленных на объекты ХАМАС. По данным медицинских служб Газы ранее было известно, что количество погибших превысило 230 человек, впоследствии цифры по жертвам были обновлены.
В результате израильских авиаударов в секторе Газа загинули пять лидеров и чиновников ХАМАС, в том числе Иссам ад-Даалис, председатель правительственного комитета действий ХАМАС, сообщает Al-Arabiya.