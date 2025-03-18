Україна закликає до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

У Києві занепокоєні новим спалахом насильства в Газі і закликають відновити режим припинення вогню та звільнити всіх заручників. Про це йдеться у заяві МЗС України, передає УНН.

Ми з великим занепокоєнням стежимо за новим спалахом насильства в Газі, який вже призвів до численних жертв серед цивільних осіб. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися своїх зобов'язань і уникати подальшого насильства, яке може мати катастрофічні наслідки для регіону - йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що необхідно відновити режим припинення вогню, звільнити всіх заручників і відновити гуманітарну допомогу мешканцям Гази.

В ООН б'ють на сполох після нових масштабних авіаударів Ізраїлю по сектору Газа

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Як повідомляв УНН, армія оборони Ізраїлю закликала мешканців східної частини Гази терміново евакуюватися.

Ізраїль завдав серії авіаударів по Газі, націлених на об'єкти ХАМАС. За даними медичних служб Гази раніше було відомо, що кількість загиблих перевищила 230 осіб, згодом цифри щодо жертв було оновлено.

У результаті ізраїльських авіаударів у секторі Газа загинули п'ять лідерів і чиновників ХАМАС, у тому числі Іссам ад-Дааліс, голова урядового комітету дій ХАМАС, повідомляє Al-Arabiya.