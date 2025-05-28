Украина получила около €20 млрд по договорам о гарантиях безопасности, но есть потребность в финансировании баллистической программы - Зеленский

Двусторонние договоры о гарантиях безопасности с партнерами обеспечили Украине около 20 миллиардов евро, что очень помогло военным, в то же время Украина нуждается в дополнительном финансировании для ракетной баллистической программы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.

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"У нас есть общие решения - двусторонние договоры о гарантиях безопасности. Мы закрепили ежегодное финансирование. Я считаю, что в этом году это нам просто сохранило многое. И военным очень помогло. Потому что у нас были закреплены миллиарды долларов или евро. Где-то реальная сумма была больше 20 миллиардов", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что система предоставления финансовой помощи работает, потому что каждая страна сама принимает решение о предоставлении такой помощи.

"Классно, что они работают, что не надо одной стране решения других о выделении денег, когда кто-то может заблокировать и тому подобное. То есть мы на двустороннем уровне работаем. Например, только Германия и Норвегия - это 14 миллиардов", - пояснил Президент.

Также, по словам Главы государства, Украине нужны дополнительные деньги для создания собственной баллистической программы.

"У нас есть несколько шагов вперед в ракетной программе. Это такая большая сложная история под названием украинская баллистика. У нас это появляется, на это нужны деньги. И это дополнительные деньги, они не входили в то двустороннее финансирование, которое у нас есть с партнерами", - сообщил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что Украина осуществляет шаги для гарантий финансирования и безопасности своих уникальных производств.

"Мы хотим гарантий финансирования и безопасности для некоторых линий наших уникальных производств. И для этого мы будем делать шаги по открытию этих производств за рубежом", - подчеркнул Глава государства.

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