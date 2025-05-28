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Україна отримала близько €20 млрд за договорами щодо гарантій безпеки, але є потреба у фінансуванні балістичної програми - Зеленський

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Двосторонні договори забезпечили Україні близько 20 млрд євро допомоги. Зеленський наголосив, що потрібне додаткове фінансування для ракетної балістичної програми та гарантії безпеки унікальних виробництв.

Україна отримала близько €20 млрд за договорами щодо гарантій безпеки, але є потреба у фінансуванні балістичної програми - Зеленський

Двосторонні договори щодо гарантій безпеки з партнерами забезпечили Україні близько 20 мільярдів євро, що дуже допомогло військовим, водночас Україна потребує додаткового фінансування для ракетної балістичної програми. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

Деталі

"У нас є загальні рішення - двосторонні договори щодо гарантій безпеки. Ми закріпили щорічні фінансування. Я вважаю, що цьогоріч це нам просто зберегло багато всього. І військовим дуже допомогло. Тому що у нас були закріплені мільярди доларів або євро. Десь реальна сума була більше ніж 20 мільярдів", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що система надання фінансової допомоги працює, бо кожна країна сама ухвалює рішення про надання такої допомоги.

"Класно, що вони працюють, що не треба одній країні рішення інших щодо виділення грошей, коли хтось може заблокувати тощо. Тобто ми на двосторонньому рівні працюємо. Наприклад, тільки Німеччина і Норвегія - це 14 мільярдів", - пояснив Президент.

Також, за словами Глави держави, що Україні потрібні додаткові гроші для створення власної балістичної програми.

"Ми маємо кілька кроків вперед в ракетній програмі. Це така велика складна історія під назвою українська балістика. У нас це з'являється, на це потрібні гроші. І це додаткові гроші, вони не входили в те двостороннє фінансування, яке у нас є з партнерами", - повідомив Зеленський.

Зеленський також підкреслив, що Україна здійснює кроки задля гарантій фінансування і безпеки своїх унікальних виробництв.

"Ми хочемо гарантій фінансування і безпеки для деяких ліній наших унікальних виробництв. І для цього ми будемо робити кроки щодо відкриття цих виробництв за кордоном", - підкреслив Глава держави.

Ракетна програма й дрони: Зеленський провів засідання Ставки12.05.25, 21:42 • 3275 переглядiв

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