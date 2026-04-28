Украина поддержала решение Латвии ограничить въезд представителям РФ, связанным с Венецианской биеннале
Киев • УНН
Андрей Сибига поддержал решение Латвии запретить въезд представителям РФ с Венецианской биеннале. Это шаг против использования культуры для пропаганды.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поприветствовал решение Латвии внести представителей россии, связанных с Венецианской биеннале, в список нежелательных лиц. Об этом он заявил в соцсети X, сообщает МИД, пишет УНН.
Детали
Сибига поблагодарил главу МИД Латвии Байбу Браже за поддержку Украины и подчеркнул важность этого шага.
Уважаемая Байба Браже, благодарю за солидарность и принципиальную поддержку Украины, которая отражается в этом решении
Сигнал относительно культурных платформ
По словам министра, ограничение въезда для российских представителей является четким сигналом о недопустимости использования культурных площадок в политических целях.
Ограничение въезда главным представителям россии, связанным с Венецианской биеннале, посылает четкий и своевременный сигнал: культурные платформы не могут использоваться для легитимизации или нормализации политики и пропаганды страны-агрессора, которая уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины, убивая гражданских и уничтожая культурное наследие
Соответствие европейским ценностям
Глава МИД подчеркнул, что решение Латвии соответствует европейским подходам.
Этот шаг полностью соответствует европейским ценностям и резонирует с недавними призывами европейских лидеров и министров ограничить присутствие россии на международных культурных платформах
