$44.000.0651.550.17
ukenru
Украина поддержала решение Латвии ограничить въезд представителям РФ, связанным с Венецианской биеннале

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Андрей Сибига поддержал решение Латвии запретить въезд представителям РФ с Венецианской биеннале. Это шаг против использования культуры для пропаганды.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поприветствовал решение Латвии внести представителей россии, связанных с Венецианской биеннале, в список нежелательных лиц. Об этом он заявил в соцсети X, сообщает МИД, пишет УНН.

Детали

Сибига поблагодарил главу МИД Латвии Байбу Браже за поддержку Украины и подчеркнул важность этого шага.

Уважаемая Байба Браже, благодарю за солидарность и принципиальную поддержку Украины, которая отражается в этом решении

– заявил он.

Сигнал относительно культурных платформ

По словам министра, ограничение въезда для российских представителей является четким сигналом о недопустимости использования культурных площадок в политических целях.

Ограничение въезда главным представителям россии, связанным с Венецианской биеннале, посылает четкий и своевременный сигнал: культурные платформы не могут использоваться для легитимизации или нормализации политики и пропаганды страны-агрессора, которая уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины, убивая гражданских и уничтожая культурное наследие

– отметил Сибига.

Соответствие европейским ценностям

Глава МИД подчеркнул, что решение Латвии соответствует европейским подходам.

Этот шаг полностью соответствует европейским ценностям и резонирует с недавними призывами европейских лидеров и министров ограничить присутствие россии на международных культурных платформах

– добавил он.

Жюри Венецианской биеннале исключило россию и Израиль из числа претендентов на награды на фоне угроз ЕС сокращением финансирования24.04.26, 10:00 • 4401 просмотр

