Украина планирует привлечь и уже имеет подтверждение на 38,4 млрд долларов от партнеров - Шмыгаль

В 2025 году Украина планирует привлечь и уже есть подтверждение на 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Мы привлекли в прошлом году 41,7 млрд долларов, в этом году планируем привлечь и имеем уже подтверждение на 38,4 млрд долларов. Работаем и с МВФ, и с Еврокомиссией по плану Ukraine Facility, работаем со Всемирным банком, Банком реконструкции и развития, европейскими структурами - сказал Шмыгаль.

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