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россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 5110 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 5467 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 11808 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

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Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
12:42 • 17835 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
12:17 • 33836 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

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Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
11:34 • 47671 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует привлечь и уже имеет подтверждение на 38,4 млрд долларов от партнеров - Шмыгаль

Украина планирует привлечь и уже имеет подтверждение на 38,4 млрд долларов от партнеров - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 6517 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль подтвердил привлечение 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров в 2025 году. Украина сотрудничает с МВФ, Еврокомиссией, Всемирным банком и другими финансовыми структурами.

В 2025 году Украина планирует привлечь и уже есть подтверждение на 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Мы привлекли в прошлом году 41,7 млрд долларов, в этом году планируем привлечь и имеем уже подтверждение на 38,4 млрд долларов. Работаем и с МВФ, и с Еврокомиссией по плану Ukraine Facility, работаем со Всемирным банком, Банком реконструкции и развития, европейскими структурами 

- сказал Шмыгаль.

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF20.02.25, 08:35 • 115785 просмотров

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина заинтересована в привлечении американских инвесторов в стратегические отрасли экономики и рассчитывает на получение сильных гарантий безопасности. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
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