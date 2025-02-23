Украина планирует привлечь и уже имеет подтверждение на 38,4 млрд долларов от партнеров - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль подтвердил привлечение 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров в 2025 году. Украина сотрудничает с МВФ, Еврокомиссией, Всемирным банком и другими финансовыми структурами.
В 2025 году Украина планирует привлечь и уже есть подтверждение на 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.
Мы привлекли в прошлом году 41,7 млрд долларов, в этом году планируем привлечь и имеем уже подтверждение на 38,4 млрд долларов. Работаем и с МВФ, и с Еврокомиссией по плану Ukraine Facility, работаем со Всемирным банком, Банком реконструкции и развития, европейскими структурами
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