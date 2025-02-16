Україна прагне залучити американських інвесторів і гарантії безпеки – Єрмак
Київ • УНН
Керівник ОП повідомив про наміри залучити американських інвесторів у стратегічні галузі економіки. Україна також прагне отримати сильні гарантії безпеки за участі США.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна зацікавлена у залученні американських інвесторів у стратегічні галузі економіки та розраховує на отримання сильних гарантій безпеки. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
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"Україна хоче залучити американських інвесторів в стратегічні галузі та отримати сильні гарантії безпеки", - написав Єрмак.
Він додав, що основний меседж Президента Володимира Зеленського – ситуація у світі потребує від Європи сили та єдності, щоб бути здатною відповісти на будь-які виклики.
Президент дав чітко зрозуміти, що будь-які плани, підготовлені без України, є неприйнятними. Гарантії безпеки мають бути сильними, ефективними та реальними, і включати США
За словами керівника Офісу президента, під час зустрічей у Мюнхені з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іншими американськими офіційними особами Україна отримала зобов’язання щодо продовження підтримки та політичну волю досягти сталого миру.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський сказав віце-президенту США Джей Ді Венсу, що Україна хоче "гарантій безпеки".
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