Украина стремится привлечь американских инвесторов и гарантии безопасности - Ермак
Киев • УНН
Руководитель ОП сообщил о намерениях привлечь американских инвесторов в стратегические отрасли экономики. Украина также стремится получить сильные гарантии безопасности с участием США.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина заинтересована в привлечении американских инвесторов в стратегические отрасли экономики и рассчитывает на получение сильных гарантий безопасности. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
"Украина хочет привлечь американских инвесторов в стратегические отрасли и получить сильные гарантии безопасности", - написал Ермак.
Он добавил, что основной месседж Президента Владимира Зеленского - ситуация в мире требует от Европы силы и единства, чтобы быть способной ответить на любые вызовы.
Президент дал четко понять, что любые планы, подготовленные без Украины, неприемлемы. Гарантии безопасности должны быть сильными, эффективными и реальными, и включать США
По словам руководителя Офиса президента, во время встреч в Мюнхене с вице-президентом США Джей Ди Венсом и другими американскими официальными лицами Украина получила обязательства по продолжению поддержки и политическую волю достичь устойчивого мира.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности".
Зеленский и Мерц обсудили поддержку Украины и производство оружия15.02.25, 23:39 • 43915 просмотров