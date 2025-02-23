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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Україна планує залучити і вже має підтвердження на 38,4 млрд доларів від партнерів - Шмигаль

Україна планує залучити і вже має підтвердження на 38,4 млрд доларів від партнерів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 22487 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль підтвердив залучення 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів у 2025 році. Україна співпрацює з МВФ, Єврокомісією, Світовим банком та іншими фінансовими структурами.

У 2025 році Україна планує залучити і вже є підтвердження на 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Ми залучили в минулому році 41,7 млрд доларів, цього року плануємо залучити і маємо вже підтвердження на 38,4 млрд доларів. Працюємо і з МВФ, і з Єврокомісією по плану Ukraine Facility, працюємо із Світовим банком, Банком реконструкції і розвитку, європейськими структурами 

- сказав Шмигаль.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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