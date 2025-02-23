Україна планує залучити і вже має підтвердження на 38,4 млрд доларів від партнерів - Шмигаль

У 2025 році Україна планує залучити і вже є підтвердження на 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Ми залучили в минулому році 41,7 млрд доларів, цього року плануємо залучити і маємо вже підтвердження на 38,4 млрд доларів. Працюємо і з МВФ, і з Єврокомісією по плану Ukraine Facility, працюємо із Світовим банком, Банком реконструкції і розвитку, європейськими структурами - сказав Шмигаль.

Місія МВФ розпочинає роботу у Києві: обговорить перегляд програми EFF

Раніше

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна зацікавлена у залученні американських інвесторів у стратегічні галузі економіки та розраховує на отримання сильних гарантій безпеки.