Украина ожидает 1,8 млрд долл. помощи от Японии в первом квартале

Украина ожидает в первом квартале этого года дополнительно получить от Японии 1,8 млрд долл., сообщили в Минфине в понедельник, пишет УНН.

Детали

За первые два месяца 2024 года, как указано, Япония является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине.

"В первом квартале ожидается, что Украина получит дополнительно от Японии 1,8 млрд долларов США. Средства будут привлечены через рамочные проекты Всемирного банка", - сообщили в Минфине.

"Украина рассчитывает на поддержку партнеров, чтобы вовремя и в полном объеме профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует за счет внутренних поступлений и заимствований. Потребность во внешнем финансировании составляет 37,3 млрд долл США. В 2024 году Япония является лидером в предоставлении Украине прямой бюджетной поддержки. Мы рассчитываем на сохранение помощи и в следующем бюджетном году", - отметил министр финансов Сергей Марченко во время встречи, вместе с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с министром финансов Японии Судзуки Суничи.

В результате встречи стороны договорились о продолжении активного диалога для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами, сообщили в министерстве.

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