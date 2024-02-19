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Украина ожидает 1,8 млрд долл. помощи от Японии в первом квартале

Украина ожидает 1,8 млрд долл. помощи от Японии в первом квартале

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 15:00  •  2362 просмотра

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Япония, как ожидается, предоставит Украине дополнительно 1,8 миллиарда долларов бюджетной помощи в первом квартале 2022 года, сообщает Министерство финансов Украины.

Украина ожидает в первом квартале этого года дополнительно получить от Японии 1,8 млрд долл., сообщили в Минфине в понедельник, пишет УНН.

Детали

За первые два месяца 2024 года, как указано, Япония является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине.

"В первом квартале ожидается, что Украина получит дополнительно от Японии 1,8 млрд долларов США. Средства будут привлечены через рамочные проекты Всемирного банка", - сообщили в Минфине.

"Украина рассчитывает на поддержку партнеров, чтобы вовремя и в полном объеме профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует за счет внутренних поступлений и заимствований. Потребность во внешнем финансировании составляет 37,3 млрд долл США. В 2024 году Япония является лидером в предоставлении Украине прямой бюджетной поддержки. Мы рассчитываем на сохранение помощи и в следующем бюджетном году", - отметил министр финансов Сергей Марченко во время встречи, вместе с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с министром финансов Японии Судзуки Суничи.

В результате встречи стороны договорились о продолжении активного диалога для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами, сообщили в министерстве.

Япония запускает новую программу на 1,25 млрд евро для Украины: что она предусматривает19 февраля 2024, 14:27 • 7044 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
vsemirnii-bankВсемирный банк
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україна очікує 1,8 млрд дол. допомоги від Японії у першому кварталі
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