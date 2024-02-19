Україна очікує 1,8 млрд дол. допомоги від Японії у першому кварталі

Україна очікує у першому кварталі цього року додатково отримати від Японії 1,8 млрд дол., повідомили у Мінфіні у понеділок, пише УНН.

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За перші два місяці 2024 року, як вказано, Японія є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні.

"У першому кварталі очікується, що Україна отримає додатково від Японії 1,8 млрд доларів США. Кошти буде залучено через рамкові проекти Світового банку", - повідомили у Мінфіні.

"Україна розраховує на підтримку партнерів, щоб вчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Потреба у зовнішньому фінансуванні становить 37,3 млрд дол США. У 2024 році Японія є лідером у наданні Україні прямої бюджетної підтримки. Ми розраховуємо на збереження допомоги і у наступному бюджетному році", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі, разом з Премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем, з міністром фінансів Японії Судзукі Сунічі.

В результаті зустрічі сторони домовилися про продовження активного діалогу для подальшого зміцнення співпраці між країнами, повідомили в міністерстві.

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