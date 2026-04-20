Украина отреагировала на запрет Фицо пролета в москву - в МИД призвали последовать примеру
Киев • УНН
Эстония, Латвия и Литва не разрешили премьеру Словакии лететь через их территорию на парад. МИД Украины призвало другие государства последовать этому шагу.
Украинская сторона выразила благодарность Эстонии, Латвии и Литве после запрета премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролета в москву на парад 9 мая, о чем заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в X в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Спасибо Эстонии, Латвии и Литве за решительную позицию против использования их воздушного пространства для углубления связей с россией", - написал Сибига.
Министр подчеркнул: "Если кто-то забыл, россия до сих пор ведет захватническую войну против Украины, создавая прямые угрозы безопасности Европы и международному порядку". "Прочное и постоянное давление должно продолжаться, пока россия не будет полностью привлечена к ответственности", - отметил он.
"Призываем другие страны последовать примеру наших балтийских друзей и также отказать в использовании их воздушного пространства. Давайте компенсируем недостаток совести недостатком воздушных путей", - указал Сибига.
Все три страны Балтии запретили Фицо пролет в москву на парад 9 мая19.04.26, 18:52 • 12233 просмотра